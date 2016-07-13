Рим, 13 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Судьба машиниста, управлявшего одним из поездов, столкнувшихся накануне, 12 июля, в Италии, до сих пор не выяснена, передаёт телеканал RaiNews24.

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На месте столкновения, в котором по последним данным погибли 27 человек, продолжаются поисковые работы. Известно, что один из машинистов столкнувшихся поездов госпитализирован, а вот жив ли второй — неизвестно. Отмечается, что он, возможно, находится в одной из больниц в тяжёлом состоянии, поэтому не может сообщить свои данные медперсоналу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение поездов в области Апулия (Италия) произошло накануне, 12 июля. Столкновение двух составов сопровождалось гибелью 27 человек. 50 человек получили травмы, полностью разрушены три вагона.

Начато расследование причин аварии. Согласно одной из версий, она произошла из-за не заметившего красный сигнал светофора машиниста. Не исключено, что столкновение было вызвано своем компьютерной программы.

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