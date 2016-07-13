Нижний Новгород, 13 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Уровень общей безработицы в Нижегородской области по итогам июня 2016 года составил 4,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении государственной службы занятости населения.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

По состоянию на 1 июля 2016 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 26,0 тыс. вакансий, из них 65,5% — по рабочим профессиям.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на начало июля составил 0,58% от численности экономически активного населения. Было трудоустроено 78,3% граждан, обратившихся в службу занятости.

В первом полугодии 2016 года в государственную службу занятости Нижегородской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 49,4 тыс. человек, из них нашли работу 38,7 тыс. человек.