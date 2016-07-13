Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё три человека успели подать документы для регистрации в качестве кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Госдуму РФ седьмого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома 13 июля, принесли заявления ещё несколько претендентов на депутатский мандат от политических партий.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Выставка «Политические партии и выборы на Дону»

Так, пакет документов предоставили самовыдвиженцы по Южному одномандатному избирательному округу № 152, руководитель ростовской фирмы «Правовой центр антикризисного управления» Иван Масликов, по Волгодонскому одномандатному избирательному округу №155 — пенсионерка из Волгодонска Марина Мека, по Таганрогскому одномандатному избирательному округу №151 — пенсионер Олег Петров. Никто из них ранее в выборах не участвовал.

Кроме того, представили необходимые документы партийцы. От ЛДПР выдвинуты по Южному одномандатному избирательному округу №152 электромонтажник ООО «Юко» аксайчанин Егор Колесников, по Волгодонскому одномандатному избирательному округу №155 — заместитель начальника отдела сбыта ОАО «Птицефабрика им. А.А. Черникова» Сергей Малыхин, проживающий в станице Романовской. В Таганрогском одномандатном избирательном округе №151 ЛДПР представит директор ООО «Таганрогская станция диагностики» ростовчанка Юлия Васильченко, в Шахтинском одномандатном округе №154 — безработный ростовчанин Михаил Сорокин, в Нижнедонском округе №150 — директор по маркетингу и продажам ООО «Стратегия» ростовчанин Игорь Теперечкин.

Представитель регионального отделения партии «Яблоко Ирина Сафронова представила документы для заверения списка кандидатов по одномандатным округам на дополнительные выборы депутатов донского парламента по Азовскому одномандатному избирательному округу №20 и Ленинскому одномандатному избирательному округу №28. Такую же процедуру выполнила представитель регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Дроздова.

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Ростовская область: прогноз результатов выборов в Госдуму-2016

Напомним, что выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября 2016 года. Помимо этого жители региона проголосуют за депутатов органов местного самоуправления, в ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания региона и гордумы донской столицы.

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