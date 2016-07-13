Махачкала, 13 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. 14 июля объявлено в Дагестане днем траура по погибшим в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа». Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Тамара Чиненная.

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Ранее сообщалось, что власти Дагестана окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП. По факту аварии в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Как сообщало ИА REGNUM, автоавария с участием рейсового автобуса и КамАЗа произошла сегодня ночью, 13 июля, в Тарумовском районе Дагестана.

Жертвами ДТП стали девять человек. Еще 20 пассажиров автобуса доставлены в больницу. Состояние девяти человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое. Они в скором времени будут доставлены санавиацией в Махачкалу. Состояние 11 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как средней степени тяжести.