Москва, 13 июля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Высокий показатель закредитованности в России говорит о низком уровне финансовой грамотности и падении уровня жизни населения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 июля генеральный директор глобального бизнеса МФО «Честное слово» Андрей Петков, комментируя резкий рост задолженности граждан РФ по кредитным картам.

credit-help.biz Кредитные карты

«Текущая экономическая ситуация, с одной стороны, порождает огромный спрос на заемные средства, с другой — генерирует большое количество социального дефолта. Ситуация такова, что даже постоянные клиенты попадают в просрочку», — отмечает эксперт.

Петков привел данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) о том, что количество заемщиков с 5-ю и более активными кредитами снижается. «По данным НБКИ, по состоянию на апрель 2016 года количество заемщиков, имеющих 5 и более одновременно действующих кредитов, составило 306,9 тыс человек, снизившись по сравнению с апрелем 2015 года на 47,8%. Как отмечают в НБКИ, сокращение количества заемщиков с 5-ю и более активными кредитами, а также снижение долговой нагрузки в этом сегменте — пример более взвешенного подхода к работе с заемщиками и оценке рисков», — полагает эксперт.

С учетом увеличения средней суммы просроченной задолженности по кредитным картам на 46%, скорее всего, банки пересмотрят риски и ужесточат требования и в этом сегменте кредитования, уверен Петков. «Никакой разумный игрок финансового рынка не захочет кредитовать клиента, находящегося на грани или за гранью социального дефолта. Дальновидный кредитор не будет выдавать деньги всем, кто в них нуждается, потому что велика вероятность того, что они не вернутся», — констатирует он.

«Высокий показатель закредитованности говорит, прежде всего, о все еще низком уровне финансовой грамотности граждан, которые зачастую при помощи новых кредитов пытаются погасить старые. Также внушительное количество займов у одного заемщика и увеличение суммы долга подтверждает снижение уровня жизни и покупательной способности населения, когда для совершения необходимых платежей людям приходится занимать», — поясняет Петков.

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На рынке кредитных карт в России наблюдается резкое увеличение количества просроченных кредитов. По итогам I полугодия 2016 года объём займов, выданных по таким картам, составил 1,1 трлн рублей, на начало года он составлял 1,04 трлн рублей. Средняя сумма просроченной задолженности по кредитной карте за год выросла на 46% и достигла 72,3 тыс рублей. Ранее, по данным экспертов, она не превышала 60 тыс. рублей, пишут СМИ.