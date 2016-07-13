Киров, 13 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Представители четырех политических партий подготовили открытое письмо на имя президента РФ, в котором просят Владимира Путина отправить в отставку губернатора Кировской области Никиту Белых. Документ размещен на официальном сайте кировского обкома КПРФ.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

Под документом стоят подписи первого секретаря КРО КПРФ Сергея Мамаева, председателя КРО партии «Патриоты России» Сергея Рогожкина, председателя совета КРО партии «Развитие России» Юрия Лапина, председателя КРО партии «Российский народный союз» Владимира Вершинина.

Авторы письма заявляют, что «вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии жителей, Никита Белых и областное правительство, в чьих руках оказалась власть над регионом, использовали ее в чуждых народу интересах, как средство личного обогащения».

«Многочисленные заявления и обещания, красивые слова об инвестиционной привлекательности региона и повышении жизненного уровня его жителей лишь подчеркивают скудность практических дел регионального правительства. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе области. У народа складывается негативное впечатление о власти и непосредственно к Белых. Ждать окончания следствия нет никакого смысла, поскольку все дальнейшие результаты следствия не вернут доверие народа», — говориться в письме.

«Мы считаем, что губернатор, на которого заведено уголовное дело, не имеет права занимать высший должностной пост в области. Сегодня каждый кировчанин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей», — отмечают авторы обращения.

Они просят президента «в кратчайшие сроки решить вопрос об отстранении от должности главы региона Никиты Белых».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Кировской области Никита Белых был задержан с поличным при получении взятки в особо крупных размерах. В настоящее время Белых арестован и находится в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, взятку Белых получил за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Кроме того, он обещал общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Сам Белых заявляет, что взяток он не брал и просит считать его честным человеком.