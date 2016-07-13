Екатеринбург, 13 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Санкции США и ЕС против России не могут помешать развитию отношений между Москвой и Пекином. Об этом, как передает ИА «Финмаркет», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе III Российско-китайского EXPO в Екатеринбурге.

wusuobuneng.com Российско-Китайские отношения

«КНР очень бурно развивается сегодня, она достигла во многих областях такого технологического развития, которое очень интересно России, — сказал Рогозин. — И где мы выстраиваем взаимовыгодное и очень взаимообогащающее технологическое и индустриальное сотрудничество друг с другом».

При этом вице-премьер РФ добавил, что если бы «ограничительных мер» Запада против РФ не было, «эти отношения (РФ и Китая) были бы еще более активными». По словам Рогозина, экономические санкции не помеха и, тем более, не причина развития российско-китайских отношений.

«Этим отношениям быть, они продиктованы жизненной потребностью наших стран», — добавил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.