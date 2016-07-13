Париж, 13 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» готов заплатить € 35 млн за переход в свои ряды французского полузащитника «Лестера» Н'Голо Канте, сообщает издание Le Parisien.

ФК «Челси»

Ранее СМИ сообщали, что спортсмен отказался от продления соглашения с «Лестером», по которому его зарплата составляла бы £ 100 тыс. в неделю.

Лондонский клуб собирается предложить 25-летнему французскому футболисту, трансферная стоимость которого выросла на € 9 млн, пятилетний контракт.

Канте играет в «Лестере» с августа 2015 года. Он перешел туда из французского «Кана» за € 4,8 млн. В прошлом сезоне он выступал в составе команды в 40 играх, забив один гол. Дебютировав в марте за сборную Франции, полузащитник по итогам чемпионата Европы 2016 года стал вице-чемпионом турнира.