Ярославль, 13 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Пять железнодорожных платформ отремонтируют в Ярославской области в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

ИА REGNUM

«В первом полугодии 2016 года были отремонтированы пассажирские платформы на Липовой Горе в Ярославле, а также в Сахареже. Во втором полугодии капитально отремонтируют остановки 259 и 305 км. Текущий ремонт проведут на останове 259 км. Этим занимается Северная дирекция пассажирских обустройств», — сообщила представитель СЖД Кристина Павлова.

По данным СЖД, работы включают в себя ремонт фундаментов и покрытия платформ, сходов, окраску металлических ограждений, малых архитектурных форм. Платформы будут приведены в соответствие с нормами безопасности.