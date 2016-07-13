Ярославль, 13 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. 12 июля закончился срок подачи кандидатами-самовыдвиженцами в ГД РФ документов в Избирательную комиссию Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме, о своем самовыдвижении заявило трое кандидатов. Это экс-депутат Ярославской областной думы, экс-заместитель председателя Правительства области и действующий региональный омбудсмен по правам ребенка Михаил Крупин, индивидуальный предприниматель Евгений Босторин, и студент «Академии труда и социальных отношений» Алексей Волгин.

Для регистрации в качестве кандидатов в депутаты им предстоит собрать 15 342 подписи, которые необходимо предоставить в Избирательную комиссию Ярославской области до 3 августа.

Очевидно, что большинство кандидатов будут участвовать в выборах от партий. Политический спектр региона традиционно довольно разнообразен, к примеру, в представительном органе Ярославля представлены сразу 6 партий. Почти все партии, имеющие право выдвигать кандидатов без сбора подписей, уже заявили о своем намерении активно участвовать в выборах в регионе.

Всего таких партий 14: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия Роста», «Патриоты России», «Гражданская Платформа», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Родина», «ПАРНАС», «Российская экологическая партия «Зеленые» и «Гражданская сила». Из них лишь «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» пока не заявили публично о кандидатах в Ярославской области. Остальные выдвинули кандидатов как по спискам, так и по одномандатным округам.

На выборах депутатов Государственной Думы 7 созыва появились нововведения в избирательном законодательстве. Теперь на избирательном участке могут быть только пять членов с правом совещательного голоса, и 2 наблюдателя. Одно и то же лицо сможет быть наблюдателем только в одной избирательной комиссии.

Изменения коснулись и избирательного бюллетеня. Если кандидат в течении года до выборов менял фамилию, имя, или отчество, то эти изменения будут отражены в бюллетене. Это связано с распространенной технологии выставления кандидатов-однофамильцев. Также в избирательном бюллетене будет отображаться полное название политической партии, правда, если оно состоит не более чем из семи слов. Если в названии партии более семи слов, то ее сокращенное наименование в бюллетене будет согласовываться с самой партией.