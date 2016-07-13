Грозный, 13 июля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие», член совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина выдвигается кандидатом в Госдуму РФ седьмого созыва от партии «Яблоко». Она возглавляет региональную группу по Чеченской Республике в федеральном списке «яблочников».

yabloko.ru «Яблоко»

Ганнушкина известна в первую очередь своей активной правозащитной деятельностью, помощью беженцам и вынужденным переселенцам. «В 2003—2008 годах возглавляемый Светланой Ганнушкиной комитет «Гражданское содействие» осуществлял свои гуманитарные программы помощи малоимущим больным из Чечни.

В 2011 году под редакцией Ганнушкиной вышел доклад «Чеченцы в России: похищения и исчезновения людей на Северном Кавказе, положение женщин в Чеченской Республике, жилищные проблемы жителей Чечни», — пишет «Эхо Кавказа».

Ганнушкина в беседе с журналистами сообщила, что вести агитационную работу в Чечне она не планирует, «чтобы не подвергать опасности поддерживающих ее жителей республики». «Мое выдвижение — это скорее послание населению, чем реальная попытка оказаться в Думе», — цитируют Ганнушкину СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Госдуму РФ от Чечни выдвигаются также от «Единой России» в региональной группе № 27 временно исполняющий обязанности главы региона Рамзан Кадыров, действующие депутаты Госдумы РФ Магомед Селимханов и Шамсаил Саралиев, руководитель представительства главы Чечни в ЮФО Ахмед Догаев, руководитель администрации главы и правительства Чечни Ислам Кадыров. По Чеченскому одномандатному округу №36 единороссы выдвинули действующего депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Справедливая Россия» выдвинула от Чечни Исмаила Денильханова. ЛДПР — Альбину Фатуллаеву, КПРФ — проголосовала за кандидатуру Руслана Авхадова.