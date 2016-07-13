Рига, 13 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Латвийский автопарк является одним из самых старых в Европе, виду чего CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) не одобряет идею о проведении техосмотра в Латвии раз в два года, сообщает порталMixnews.lv.

Foto-Rabe Старый автомобиль

Начальник Инспекции по контролю и сертификации транспортных средств CSDD Янис Лиепиньш заявил: «50% проходящих техосмотр автомобилей находятся в нерабочем состоянии. Для того, чтобы пройти проверку, им надо что-то чинить. Это значит, что автопарк в Латвии не в порядке. Средний возраст наших машин — 13 лет, в то время как по Европе — 6,8 лет. Наш автопарк является одним из старейших в Европе».

Представитель CSDD также добавил, что второй и не менее важной причиной того, почему в CSDD не поддерживают идею об изменении периодичности прохождения техосмотра, является плохое состояние местных дорог. Он сообщил, что в Латвии асфальтовые дороги составляют всего 24% от всех дорог. Для сравнения в Литве — 88%.

Напомним, на латвийском портале общественных инициатив ManaBalss. lv было собрано 10 тысяч подписей за предложение проходить техосмотр один раз в два года (сейчас раз в год), как это делается, например, в Норвегии, Германии, Литве и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значится, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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