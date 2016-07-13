Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Вечером 12 июля на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге сотрудники метрополитена предотвратили попытку 26-летней девушки броситься под поезд, передает сегодня, 13 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Платформа метро

Сотрудники метрополитена, дежурившие на станции «Площадь Восстания», заметили девушку, которая на глазах у всех собиралась прыгнуть под поезд, пишут СМИ. Она подошла к самому краю платформы, и по ее виду стало понятно, что она ждет прибытия поезда, чтобы покончить с жизнью.

Девушку отвели в сторону для беседы. На место были вызваны медики, которые поставили ей диагноз «острый психоз» и доставили в лечебницу.

В пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт происшествия. «Девушка прыгнула или упала, и ее вытащили», — сообщили в пресс-службе городской подземкии.