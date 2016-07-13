Пекин, 13 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Власти провинции Хунань сообщили о завершении судебного процесса над 27 должностными лицами, обвиняемыми в халатности, приведшей к гибели пожилой женщины.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Как установило следствие, 16 июня во время массового сноса старого жилого фонда погибла пожилая женщина, которая находилась в здании во время проведения работ. Гособвинитель настаивал на аресте 27 лиц, которые по собственной халатности допустили гибель женщины, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе судебного заседания родственники жертвы сообщили, что пожилая женщина была парализована и не могла покинуть здание. Ни чиновники, ответственные за снос, ни рабочие не знали о том, что в здании могли находится люди. Тело женщины было обнаружено во время разбора завалов.

Средний народный суд признал 7 чиновников, в том числе главу местной ячейки КПК виновными в гибели человека. Согласно приговору, все указанные лица проведут 2 года в колонии, в последствии им будет запрещено занимать должности на государственной службе.

Еще 20 человек, в том числе несколько сотрудников полиции, отвечающие за оцепление территории, получили условные сроки. Кроме того, подсудимые будут обязаны выплатить компенсацию родственникам жертвы. Размер компенсации прессе не сообщили.