Тула, 13 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Семь незаконных построек снесли в тульском поселке Плеханово 13 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия Мольбы о сохранении дома

В снесенных домах, по данным координационного штаба, жили 32 человека, в том числе девять детей.

Всего, сообщили в администрации города, на данный момент снесено — в принудительном или добровольном порядке — 108 нелегальных построек. В них жили почти 600 человек, в том числе 244 — дети.

Фактически можно говорить о завершении процесса демонтажа: по оставшимся 10 строениям жители подали заявления в Ленинский районный суд Тульской области о предоставлении отсрочки исполнения решения.

Администрация города изначально заявила о готовности предоставить место временного размещения, а также помощь в транспортировке, хранении личных вещей. Однако по этим вопросам никто из жителей снесенных домов не обращался.

Массовые беспорядки в поселке Плеханово в черте Тулы произошли в марте. Сотрудники газовой службы приехали, чтобы отремонтировать газопровод, поврежденный при подключении незаконной врезки. Однако их встретили возмущенные члены цыганской общины. Люди опасались, что после визита газовщиков вовсе останутся без отопления и газа. В поселок прибыл ОМОН, были проведены задержания.

Тогда же стало известно о старой проблеме этого поселка. Значительная часть домов, многие из которых были построены еще в советское время (цыганская община в Плеханово живет с 1960-х годов), числились как самострои, а люди в них жили незаконно.