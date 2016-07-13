Ставрополь, 13 июля, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

В Ставропольском крае бывший участковый уполномоченный полиции Пятигорска подозревается во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие располагает данными, что бывший участковый уполномоченный полиции предложил местному жителю, который попал под подозрение в мошенничестве, за взятку в 330 тысяч рублей вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При получении взятки участковый проявлял осторожность, получал ее частями в различных местах города. Но при передаче последней суммы в размере 110 тысяч рублей он был задержан.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Деньги изъяты, проводится расследование.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности краевой полиции. В отношении участкового полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из правоохранительных органов края.

Отметим, что полицейские Ставрополья нередко попадают в криминальные сводки за взяточничество. Только в конце июня СКР сообщало, что очередной полицейский Пятигорска пытался получить через посредника взятку от продавца, торгующего алкоголем с нарушением закона.