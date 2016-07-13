Великий Новгород, 13 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В результате выборов 18 сентября в Новгородской области должны быть замещены 44 мандата. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, на брифинге в Великом Новгороде заявил председатель областной избирательной комиссии Борис Алексеев.

Депутат — слуга народа!

По его словам, один мандат — это депутат по одномандатному округу №134 на выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва, 32 — депутаты Новгородской областной думы, остальные 11 предстоит заместить на выборах в органы местного самоуправления. Так, в Шимске будут избирать нового главу посёлка, в Солецком районе — главу Выбитского сельского поселения, в Чудовском — главу Трегубовского сельского поселения, в Окуловском — главу Березовикского сельского поселения и депутата в Угловском поселении, в Великом Новгороде — депутата городской думы по одномандатному округу №14. Довыборы депутатов пройдут также в Валдайском и Мошенском районах.

Алексеев отметил, что на федеральных выборах облизбирком зафиксировал выдвижение пока только одного кандидата в Госдуму по одномандатному округу №134 — от партии ЛДПР. Выдвижение завершилось вчера, а сегодня, 13 июля, на этих выборах — последний день приёма документов.

Что касается выборов в Новгородскую облдуму, пока облизбирком принял документы от 161 человек по единому округу (партийным спискам), 24 — по одномандатным округам и от четырёх самовыдвиженцев. Конференции по выдвижению кандидатов уже провели шесть партий («Коммунисты России», «Союз труда», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Яблоко»), сегодня проходит региональная конференция «Справедливой России». Таким образом, по словам Алексеева, как минимум семь партий примут участие в кампании.

Всего в Новгородской области в настоящее время зарегистрированы региональные отделения 45 партий, из которых пять освобождены от сбора подписей (КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Яблоко»).