Москва, 14 июля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, состоится встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы и вице-спикерами, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как ожидается, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов придет вместе с Иваном Мельниковым, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — с Игорем Лебедевым, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — с Александром Романовичем, а глава фракции «Справедливая Россия Владимир Васильев — с Сергеем Неверовым.

Предполагается, что будет обсуждаться широкий круг тем: от итогов работы созыва — до предстоящих 18 сентября выборов в Госдуму. Фактически же разговор станет частью предвыборной кампании парламентских партий.