Ставрополь, 13 июля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В городе Ессентуки Ставропольского края выявлен факт хищения более 4 млн рублей в местном отделе полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По данным следствия, главный бухгалтер отдела МВД России по городу Ессентуки совместно с младшим специалистом бухгалтерии в 2015 году и январе-апреле 2016 года незаконно перечисляли денежные средства полиции на свои расчетные счета в банках.

При этом, подозреваемые включали свои банковские реквизиты в реестры на перечисление денежного довольствия сотрудников. Всего в полиции было украдено более 4 млн рублей.

В отношении главбухе и специалиста городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.