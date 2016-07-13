Москва, 13 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Сроки уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения могут быть перенесены с 20 на 28 число каждого месяца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

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Сейчас субъекты РФ перечисляют в бюджет ФОМС средства на обязательное медицинское страхование безработных в срок не позднее 20-го числа каждого месяца. При этом в связи с особенностью поступления налогов в региональные бюджеты у большинства субъектов отсутствуют эти средства по состоянию на 20-е число каждого месяца, что приводит к нарушению установленного срока уплаты страховых взносов и взысканию недоимок, начисленных пеней и штрафов, отмечают в правительстве РФ.

«Одним из основных источников доходов бюджетов субъектов Р\Ф является налог на прибыль организаций. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца», — указывают в правительстве РФ. В связи с этим законопроектом предлагается установить срок уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения не позднее 28-го числа каждого месяца.

Также законопроект предписывает уточнить порядок расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения: его следует округлять до первого знака после запятой, отмечается в сопроводительных материалах к документу.