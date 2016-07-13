Варшава, 13 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. «Нынешнее правительство продолжает и даже активизировало порочные практики в отношении восточной политики, которыми была отмечена деятельность «Гражданской платформы», которой правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) объявила оппозицию во всем. Но это кажущаяся оппозиционность», — говорится в обращении, подписанном представителями консервативных и националистических изданий на собрании, прошедшем 9 июля во Вроцлаве.

mysl-polska.pl «Наши сообщества намерены продолжать сотрудничество в интересах реальной независимой польской политики во всех ее аспектах, принимая во внимание, прежде всего, польские национальные интересы»

Главные редакторы признали необходимость тесного сотрудничества ввиду доминирования мейнстримных и так называемых «независимых» средств массовой информации, а также проправительственной прессы. Подписанты обращения выразили особую озабоченность в связи с действиями Кабинета министров во главе с Беатой Шидло. «По нашему мнению, проблемы связаны, в частности, с внешней политикой, которая носит не только иррациональный и вредный характер для польских национальных интересов, но и на самом деле угрожает безопасности государства и граждан как дома, так и за рубежом, — заявляют журналисты. — учитывая, что почти во всех странах Европейского союза и НАТО идет диалог с Российской Федерацией, отсутствие дипломатической активности в контактах с нашим восточным соседом, является крайней безответственностью.

Хуже того, это политика основана на устаревших моделях мышления, которые не могут иметь место в нынешней политической ситуации в нашем регионе. Все больше и больше общественности становится ясно, что односторонняя ангажированность польских властей в украинской гражданской войне не дала Польше никаких ощутимых преимуществ… Польские власти на данном этапе, сознательно или нет, приняли участие в идеологической войне против России, которая явно вдохновлена людьми, ответственными не только за дестабилизацию таких стран, как Ирак, Ливия, Египет, Сирия и Украина, но и проводят повестку «демолиберализации», противоречащую нашей тысячелетней христианской традиции…

В контексте восточной политики и возрождения на Украине антипольской и антихристианской идеологии интегрального украинского национализма мы призываем польский парламент и правительство принять законопроект, однозначно осуждающий геноцид, совершенный силами ОУН-УПА против польского населения во время Второй мировой войны. Наши сообщества намерены продолжать сотрудничество в интересах реальной независимой польской политики во всех ее аспектах, принимая во внимание, прежде всего, польские национальные интересы».

Обращение подписали представители редакций:

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