Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Ростовской области расходы на пиар деятельности чиновников вопреки рекомендациям президента РФ не сокращаются. Весной глава российского государства Владимир Путин рекомендовал губернаторам проанализировать расходы на информационное освещение деятельности органов власти и принять меры по оптимизации данных затрат. Как следует из отчета о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов госвласти Ростовской области и поддержку СМИ, за полгода самопиар потянул из бюджета 212 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Evgeny Деньги

Положительный образ в текущем году «стоит» донским чиновникам практически так же, как и в прошлом году, если не дороже. Депутаты Законодательного собрания региона мелькнули в журналистских материалах что называется «по контракту» на 14 млн 119 тыс. рублей. Представители исполнительного органа госвласти — почти на 198 млн рублей. Стоит отметить, что для пиара на первое полугодие было выделено более 388 млн рублей из бюджета, просто осовены оказались не все деньги. Для сравнения: в целом в 2015 году на эти же цели было потрачено 472,7 млн рублей.

В числе исполнителей контракта — областная телерадиокомпания «Дон-ТР» (филиал ГУП «ВГТРК»), ГУП Ростовской области «Дон-Медиа», ЗАО «Южный регион — Телекоммуникации». Они оказывали услуги по производству и размещению социально значимых материалов. А районные газеты в качестве оплаты получали субсидии «на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодического печатного издания (газеты)». Также в числе «контрактников» значатся информагентства.

Также по теме: Правительство РФ поддерживает запрет пиара губернаторов за счет бюджета