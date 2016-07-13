Ставрополь, 13 июля, 2016, 12:50 — ИА Регнум.



Hans Колосок пшеницы

В Ставропольском крае прогнозируют цену на пшеницу урожая 2016 года в районе 9700−9800 рублей за тонну. Такие данные озвучены на совещании в Минсельхозе Ставрополья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По оценке аналитиков, в среднесрочной перспективе цена на мягкую пшеницу в порту будет варьироваться в пределах 175−180$/т при соотношении 64,5 рубля за доллар — 11 200−11 610 рублей за тонну. Стоимость доставки зерна до основных портов сложилась на 2016 год в пределах 1500 — 1800 рублей за тонну в зависимости от расстояния.

Таким образом, цена в районах, где есть хлебоприёмные предприятия, в местах погрузки должна варьироваться в пределах 9700−9800 рублей за тонну. Ячмень и 5 класс пшеницы будет стоить, по прогнозам, — в пределах 7500−8000 рублей за тонну.

Между тем, как отмечают аналитики Минсельхоза, окончательно цены еще не сформировались.

Это обусловлено тем, что объем производства зерновых в мире в 2016—2017 годах может составить более 2,5 миллиардов тонн, что на 0,6% (20 млн тонн) выше показателей 2015−2016 годов. Улучшились ожидания по пшенице, рису и ячменю, однако прогноз производства кукурузы значительно снижен.

С учётом рекордных начальных запасов мировое предложение зерна в текущем сезоне будет самым большим за всю историю. Запасы намного превзойдут показатели прошлого сезона — 482 млн тонн против 467 млн тонн в прошлом году.

Все эти факторы отрицательно скажутся на котировках, поэтому нет оснований полагать, что цена на пшеницу будет расти. Пока что отмечается тенденция к ее понижению.

Уборка пшеницы в РФ, США и других странах идёт активно, прогнозы на урожай постоянно повышаются, что также оказывает давление на котировки.

Отметим, что Ставропольский край активно экспортирует собранное зерно. По итогам прошлого маркетингового года (с 1 июля 2015 по 30 июня 2016) из Ставропольского края на экспорт было отправлено 1 миллион 5 тысяч тонн зерна. Это 2,7% от общероссийского экспорта.

В 2015—2016 годах зерно из России привычно поставлялось в основном в страны Азии, Африки и Ближнего Востока, в Южную Америку и Европу. В текущем сезоне первенство удерживает Египет с долей рынка в 18%, затем Турция с долей импорта в 11,8% и Саудовская Аравия, чьи закупки зерна снизились на 0,7%.

Ставропольский край основную долю зерна экспортирует в Азербайджан. Сокращение поставок из Казахстана вынудило Азербайджан увеличить закупки зерна из России, что хорошо для Ставрополь. В результате поставки выросли на 0,4%.

В этом сезоне Россия открыла для себя новый рынок-Бангладеш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в 2016 году прогнозируется рост урожая зерновых. С учетом кукурузы общий сбор должен составить свыше 10 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году. На сегодня уже собрано более половины всех засеянных площадей.