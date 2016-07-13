Томск, 13 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Жители сельской местности в Томской области стали реже переезжать в города, а все чаще остаются в селе из-за появления там новых рабочих мест и комфортной среды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Леонид Соломаткин. Переезд с дачи. 1870-е гг

«Впервые за многие годы мы отметили уменьшение миграции с сельских территорий. Около 1800 селян в 2015 году пожелали перебраться в город, а ведь еще в 2014-м это сделали более 3200 человек. Бюджетные и частные инвестиции в агропром привели к тому, что все больше людей связывают свою жизнь и жизнь своих детей с работой в деревне», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече с общественностью Кожевниковского района.

По его словам, это подтверждает и статистика жилищного строительства. «В 2015 году мы с вами побили все советские рекорды по объему сдачи жилья — 699 тысяч квадратных метров. И в этом немалая заслуга наших сельских территорий», — подчеркнул глава региона.