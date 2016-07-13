Барнаул, 13 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Десятилетнего мальчика, заболевшего бубонной чумой, доставили в больницу Кош-Агачского района Республики Алтай. Об этом, как передают Вести.Ru, рассказали в медицинском учреждении.

today.kz Ребенок в больнице

«Мальчик поступил к нам 12 июля с температурой под 40», — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы с подозрением на чуму, против которой он оказался не привит. Чуть позже диагноз подтвердился. В настоящее время состояние малыша оценивается как средней тяжести.

В медицинском учреждении добавили, что на карантин помещены 17 человек (в том числе шесть детей), которые были с молодым человеком в контакте.

По предварительным данным, заразиться ребенок мог на стоянке в горах, где специалисты находят больных сурков.