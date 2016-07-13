Минск, 13 июля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков 12 июля принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по правам человека «ООН@70 — права человека в центре глобальной повестки дня». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июля, в пресс-службе МИДа Белоруссии, заседание созвано по инициативе председателя 70-й сессии ГА ООН Могенса Люккетофта. В мероприятии принял участие генсек ООН Пан Ги Мун.

Замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков и министр иностранных дел Гватемалы Карлос Моралес обсуждают состояние и перспективы взаимодействия на многостороннем уровне. Фото: МИД РБ

«В своем выступлении В. Рыбаков изложил подходы Белоруссии в области прав человека и выступил за взаимоуважительный диалог, без выстраивания иерархии в международно признанных категориях прав человека. Заместитель министра отметил, что учет прав человека в деятельности ООН должен иметь разумные пределы, подчеркнув недопустимость искусственного нагнетания проблемы в области прав человека, где это не требуется, и использования правозащитной тематики для политического давления на суверенные государства», — сказано в сообщении белорусского министерства.

В официальном сообщении не указаны рамки «разумных пределов» и критерии их определения. Также не очевидны компетенции чиновников, определивших критерии «нагнетания» проблемы прав человека и условий, «где это не требуется».

Рыбаков сообщил об усилиях руководства постсоветской республики по выполнению своих международных обязательств, напомнив также о том, что БССР числится среди основательниц ООН. Он также встретился с министром иностранных дел Гватемалы Карлосом Моралесом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 февраля специальный докладчик ООН по Белоруссии Миклош Харасти заявил, что власти Белоруссии демонстрируют продолжение репрессивной политики, которая не изменилась после президентской кампании 2015 года. Правительство Белоруссии проигнорировало заявление спецдокладчика и рекомендации СПЧ ООН. Официальный Минск не признаёт мандат ООН, выданный Харасти, который готовит ежегодный доклад для Совета по правам человека ООН. МИД Белоруссии отказывает спецдокладчику в признании его полномочий и возможности въезда на территорию республики.

Больший успех в расположении к себе сопутствовал чиновникам Белоруссии в работе с докладчиком по Белоруссии Комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони и спецпредставителем ЕС по правам человека Ставросом Ламбринидисом. Евросоюз и руководство постсоветской республики увязали улучшение состояния прав человека в Белоруссии с решением экономических вопросов, отметив также перспективы политического сотрудничества между Минском и Брюсселем. Москва никогда не озвучивала проблемные вопросы состояния прав человека в Белоруссии — даже тогда, когда граждан РФ отправляли в СИЗО по политическим мотивам и ликвидировали русские культурно-просветительские организации.