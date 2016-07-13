Улан-Удэ, 13 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ 13 июля огласил обвинительный приговор в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Александра Манзанова. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Бурятии.

Dieter G Преступник за тюремной решеткой

Экс-министр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Установлено, что Манзанов, занимая должность министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, в декабре 2010 года дал указание о незаконном предоставлении мер государственной поддержки своему знакомому, занимающему пост генерального директора ООО «БТПК».

«В результате преступных действий Манзанова ООО «БТПК» без права на получение субсидии были перечислены бюджетные средства в размере 47 995 600 рублей», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Приговором суда Манзанову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, подытожили в прокуратуре.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже второе уголовное дело в отношении Александра Манзанова. В конце июля 2014 года суд вынес обвинительный приговор по первому уголовному делу. Экс-министр был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако от отбывания наказания он был освобожден по амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В октябре 2014 года в отношении Манзанова было возбуждено второе уголовное дело. В мае 2015 года он был заключен под стражу.