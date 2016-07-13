Москва, 13 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Египет выполнил 85% требований Российской Федерации в области авиабезопасности для возобновления перелетов между странами. Об заявил председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Алем.

afonsomaya Шаг навстречу

По его словам, генпрокурор арабской республики для обсуждения этой темы прибудет в конце июля в Москву.

При этом Алем добавил, что власти Египта теперь ждут от российской стороны «положительных шагов» в данном направлении.

«Было бы хорошим сигналом, если бы вы возобновили авиасообщение между Москвой и Каиром», — сказал председатель палаты депутатов Египта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается под запретом популярный у российских туристов Египет. Указом президента полеты из России в Египет для безопасности туристов временно приостановлены.