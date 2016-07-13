Махачкала, 13 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Часть пассажиров автобуса, пострадавших в результате автоаварии, доставят в столичную клинику. Для этого будет задействован вертолет санавиации.

sharonang Вертолет

В настоящее время все получившие травмы во время столкновения рейсового автобуса и грузового прицепа находятся в Тарумовской центральной больнице. «Состояние девяти человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое. Они в скором времени будут доставлены санавиацией в Махачкалу. Состояние 11 пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как средней степени тяжести», — пишет РИА «Дагестан».

Как сообщили агентству в самой больнице, четверых пострадавших в ДТП уже забрали родные и близкие.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Дербент — Анапа, и КамАЗа произошла сегодня ночью, 13 июля, на 284 километре федеральной автодороги Махачкала-Астрахань. В районе населенного пункта Таловка Тарумовского района грузовой прицеп отцепился от КамАЗа и произошло столкновение, в результате которого семь человек погибли на месте, еще двое позже скончались в больнице.