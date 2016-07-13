Южно-Сахалинск, 13 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. 11 миллионов рублей потратили власти Сахалинской области на выездную стоматологию для жителей отдаленных поселков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mlarsson62 Стоматолог

Стоматология является одним из наиболее дорогостоящих видов медицинской помощи. В небольших отдаленных поселках дальневосточной глубинки приобретение современного стоматологического оборудования и препаратов — вопрос очень далекого будущего. А поездки в областной и районные центры неудобны и дороги для населения.

Минздрав Сахалинской области решил проблему «наоборот» — самые современные стоматологические клиники сами приедут к жителям глубинки.

Первые два мобильных стоматологических комплекса уже вышли на сахалинские трассы. Авто-стоматология с зубными врачами и хирургами-стоматологами, рентгеновскими аппаратами и стоматологическими креслами уже побывала в Корсаковском и Анивском районах.

Мобильные стоматологии развернуты на базе автобусов ПАЗ. Это первый подобный опыт на острове. Практику доставки стоматологической помощи в села сахалинские власти намерены продолжать.

Проблему доступности современной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов власти дальневосточных регионов решают по-разному. Так, в Хабаровском крае по отдаленным районам уже несколько лет курсирует медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров», по Амуру ходит «Теплоход здоровья». Это решает множество проблем местного населения — в глухих таежных деревнях у людей нет возможности получить даже элементарные медицинские услуги — сделать рентгеновский снимок, например. А приобретать дорогостоящее оборудование для населенного пункта, в котором проживает несколько десятков человек — невыгодно.