Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Поздно вечером 12 июля женщина с полуторагодовалым сыном провалились в открытую тепловую камеру на улице Композиторов в Санкт-Петербурге. Как передает сегодня, 13 июля, корреспондент ИА REGNUM, очевидцы случившегося рассказывают в соцсетях, что все произошло около 22:50 возле дома №4: «Ребенок, 1,8 года, упал в колодец. Крышка люка отсутствовала».

Atiya Люк

По другой информации, колодец был закрыт, ребенок наступил на крышку люка и провалился вниз вместе с мамой, которая успела схватить его за куртку. Рядом находился и отец: женщина передала ему сына, а прохожие помогли выбраться ей самой.

«Ребенок наступил на край и все провалилось вниз, мама схватила малыша за куртку и упала следом. Детей было двое, и что второй не упал, это чудо просто», — сообщила еще одна свидетельница.

Ребенок был доставлен в больницу им. Раухфуса с ушибами и ссадинами, серьезных травм у него не зафиксировано.

После ЧП место, чуть не ставшее причиной трагедии, было огорожено, на колодец среди ночи установили капитальный люк. ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит люк, обещало выплатить пострадавшим компенсацию расходов на лечение.

«Во время последнего планового обхода территории дежурной группой Филиала тепловых сетей крышка и основание люка были на месте. Специалисты зафиксировали это 10 июля. Такие обходы ГУП «ТЭК СПб» проводит регулярно, не реже одного раза в неделю, согласно графику. Однако 12 июля ни самого люка, ни его железобетонного основания на месте не было, что и привело к несчастному случаю», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» вызвали полицию и заявили о краже люка вместе с железобетонной конструкцией основания (которая весит около 200 килограммов).