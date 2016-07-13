Саратов, 13 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Прощание с 24-летни Евгением Долгиным состоялось 13 июля в здании школы в посёлке Соколовый под Саратовом. Почтить память земляка пришли жители поселка, а также руководство области и города. У гроба стоял заместитель командующего 1-м Командованием ВВС и ПВО Герой России, генерал-майор Игорь Нерестюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.vzsar.ru Лейтенант Евгений Долгин

В местном храме обряд отпевания совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. После траурного митинга тело летчика будет предано земле на местном кладбище.

«Нет слов, чтобы передать чувства, которые все мы сейчас испытываем «, — сказал участвующий в траурной церемонии губернатор Саратовской области Валерий Радаев. — Погиб наш земляк, молодой парень, потомственный военный летчик. Погиб в мирное для нас время, отдав жизнь, чтобы та война не пришла сюда. Вместе с боевыми товарищами Евгений Долгин защищал мир от угрозы терроризма. Он выбрал путь настоящего воина. И до конца его прошёл».

Напомним, по информации Минобороны РФ, «8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант вертолета Ми-24) с боекомплектом в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот».

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Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов. «Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано, — заявили в оборонном ведомстве. — Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии». Экипаж вертолета погиб. Летчики посмертно представлены к высоким государственным наградам.

Лейтенант Евгений Долгин родился и жил в поселке Сокол Саратовского района Саратовской области. Там живут его родители — Оксана и Виктор Долгины и его младшая сестра, его отец — военный летчик, прошедший Чечню. Евгений окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, служил в Псковской области в бригаде армейской авиации с ноября 2014 года, летал на вертолетах Ми-35. В августе 2015 года он женился. 5 января 2017 года Евгению исполнилось бы 25 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля с лётчиком-оператором Евгением Долгиным простились в городе Остров Псковской области. На траурной церемонии прощания, которая состоялась на аэродроме «Веретье», присутствовали вдова летчика Екатерина Долгина, личный состав войсковой части, официальные лица, в их числе губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кураленко подчеркнул, что ушёл из жизни не просто офицер, воин, а истинный патриот Отечества. «Евгений был светлым, добрым и талантливым человеком, надеждой и опорой для родных и близких, достойным продолжателем семейной династии, любящим мужем и надежным боевым товарищем. В нашей памяти он навсегда останется профессионалом своего дела, преданным воинскому долгу, мужественным авиатором», — сказал он.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Евгения Долгина, подчеркнув, что нет таких слов, которые хоть как-то могли уменьшить боль утраты. «Самое главное сегодня — память о беспримерном подвиге, который навсегда останется в наших сердцах. Мы сделаем все, чтобы эта память сохранялась», — заявил он.

Погибшего 24-летнего лётчика проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Настоятель Свято-Троицкого собора города Остров иерей Роман отслужил панихиду, а после минуты молчания в память о Евгении Долгине в небе состоялся проход пары вертолетов Ка-52 и пары вертолетов Ми-8 с отстрелом авиационных сигнальных огней. Затем все участники траурной церемонии возложили к гробу венки и цветы.