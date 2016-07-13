Москва, 13 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил свою подпись под постановлением правительства РФ о создании сети круглосуточных сервисных центров по обслуживанию новейших российский самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом он заявил 13 июля в ходе открытия заседания правительства РФ.

government.ru Дмитрий Медведев

«Без такой сети развиваться самолетостроение нормально не может, у рынка авиатехники есть свои правила и наличие хорошего сервиса — это первейшая необходимость», — сказал Медведев.

Напомним, Sukhoi Superjet — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — российский проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта. Торжественная церемония выкатки нового самолёта МС-21 состоялась в Иркутске 8 июня 2016 года.