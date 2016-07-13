Ярославль, 13 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Ярославские судебные приставы с помощью бульдозеров уничтожат партию контрафактного софта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Под нож попало программного обеспечения"Microsoft Windows XP Professional Russian» на жестких носителях. Его изъяли в 5 точках интернет-сервиса.

«Мы не в первый раз таким способом, бульдозерами уничтожаем упаковки с контрафактом. Это нелицензионное, контрафактное программное обеспечение, есть нарушения авторских прав. Директор фирмы, в которой мы изъяли ПО, признал нарушение со своей стороны», рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя УФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.