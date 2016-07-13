Вологда, 13 июля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 34 жителей области, включая пятерых детей. Еще шесть человек с подозрением на энцефалит находятся под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора.

Myriams-Fotos Клещ

Боррелиозом этой весной и летом заразились на Вологодчине 154 человека, в том числе 13 детей и подростков.

Всего с начала сезона в этом году от клещей пострадали около 14,5 тысяч вологжан, почти треть из них — дети. Это на 26% меньше показателей прошлого года. На минувшей неделе в больницы и поликлиники с укусами клещей обратились около 300 человек. Активность членистоногих постепенно идет на спад, однако сейчас, при теплой и влажной погоде риск присасывания все еще высок, отмечают специалисты.