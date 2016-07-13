В Москве перенесут празднование Дня города
Москва, 13 июля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Мосгордума на заседании 13 июля приняла в окончательном чтении закон города Москвы «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы», согласно которому предлагается праздновать День города в Москве либо в первую, либо во вторую субботу сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как заявил на заседании глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, законодательная инициатива призвана перенести празднование Дня города Москвы с первой субботы сентября (3 сентября), с даты, на которую в 2016 году приходится день памяти жертв теракта в Беслане. Новый документ позволит жителям и гостям столицы сохранить возможность чтить память погибших в террористических актах, подчеркнул он, пояснив, что документ вступит в силу после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Прошу всех поддержать. Большое спасибо за высокую оценку в прошлом году. Отмечу, что мы впервые тогда не платили гонорары артистам. Если мы считаем, что День города столицы проходит, то это должно быть делом чести поздравить москвичей», — отметил чиновник.
Кибовский добавил, что согласно действующему законодательству День города Москвы отмечается в первую субботу сентября.
Напомним, данный законопроект был внесен в парламент столицы мэром Москвы Сергеем Собяниным в первоочередном порядке Мэром Москвы 11 июля 2016 года.