Москва, 13 июля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Мосгордума на заседании 13 июля приняла в окончательном чтении закон города Москвы «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы», согласно которому предлагается праздновать День города в Москве либо в первую, либо во вторую субботу сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

Как заявил на заседании глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, законодательная инициатива призвана перенести празднование Дня города Москвы с первой субботы сентября (3 сентября), с даты, на которую в 2016 году приходится день памяти жертв теракта в Беслане. Новый документ позволит жителям и гостям столицы сохранить возможность чтить память погибших в террористических актах, подчеркнул он, пояснив, что документ вступит в силу после подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Прошу всех поддержать. Большое спасибо за высокую оценку в прошлом году. Отмечу, что мы впервые тогда не платили гонорары артистам. Если мы считаем, что День города столицы проходит, то это должно быть делом чести поздравить москвичей», — отметил чиновник.

Кибовский добавил, что согласно действующему законодательству День города Москвы отмечается в первую субботу сентября.

Напомним, данный законопроект был внесен в парламент столицы мэром Москвы Сергеем Собяниным в первоочередном порядке Мэром Москвы 11 июля 2016 года.