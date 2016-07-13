Москва, 13 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Доля жителей России, признающих экономический кризис в стране, достигла значения, минимального за последние шесть месяцев (77%), что ниже показателей начала 2016 года (85%-82%), но сопоставимо с показателями за аналогичный период в 2015 году. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Evgeny Кошелек

Несмотря на это, только у каждого пятого гражданина, отмечающего кризис в настоящее время, фиксируется уверенность в том, что он будет длиться не более года или полтора (19%).

21% жителей России думают, что кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет.

В целом большая часть опрошенных (26%) не дает прогнозов, считая, что невозможно предугадать, «как долго он будет длиться и насколько глубоким окажется».

Отметим, более трети опрошенных (31%) полагают, что за год цены на товары и услуги в среднем выросли на 30%-50%, в то же время, по мнению 13% граждан, цены увеличились на 50%-100%.

Опрос проведен 23−27 июня 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью.