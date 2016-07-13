Зарайск, Московская область, 13 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Новые банкноты в 200 или в 2000 рублей достоин украсить Зарайский кремль, считает депутат Госдумы Алексей Русских, который призвал жителей Подмосковья голосовать за памятник. По мнению парламентария, победа символа города станет отличным подарком ко дню рождения Зарайска, которому в 2016 году исполняется 870 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фракции КПРФ в Московской областной думе.

Miksam69 Зарайский кремль. Караульная и Егорьевская башни.

Русских подчеркнул, что Зарайск является архитектурной жемчужиной малых российских городов, и его посещение — это «глоток свежего воздуха после суетной, душной, давящей столицы».

«Когда я заезжал накануне Дня Победы поздравить ветерана Великой Отечественной войны Николая Яковлевича Звягинцева, то невольно залюбовался открывающимся из окон его частного дома видом на Зарайский кремль! Это действительно архитектурная жемчужина малых российских городов, о которых мало что известно в нашей стране. Впервые в Зарайский район я попал в 1985 году, будучи студентом 1 курса МГТУ им. Баумана. Нас послали на две недели на картошку в село Журавна. С тех пор, мне очень дорог этот край, где сохранился особый дух и уклад прошлых столетий», — отметил депутат.

Отметим, что Зарайский кремль — единственный полностью сохранившийся кремль на территории Московской области.

«Включение местного кремля в список потенциальных претендентов на изображение на новых банкнотах — это отличный подарок ко дню рождения Зарайска, которому в этом году исполняется уже 870 лет. И этот подарок смогут жители сделать себе сами», — заключил Русских.

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт. К участию в соревновании допускают объекты, за которые проголосуют не менее 5 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным претендентом области для появления на новых купюрах пока считается Коломенский кремль. Символ города набрал пять тысяч голосов пользователей на сайте Твоя-Россия.рф. Ранее о желании появиться на новом денежном знаке заявила и подмосковная Руза.