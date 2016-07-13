Ярославль, 13 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Ярославский облизбирком наметил план работы по проведению выборов депутатов Госдумы РФ, которые состоятся 18 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в подготовительный процесс внесен ряд изменений.

«С момента проведения прошлых выборов многое изменилось. Другими стали схема одномандантых округов, порядок работы средств массовой информации. Изменения коснулись также деятельности политических партий, порядка обжалования решений избирательных комиссий и других аспектов. Все новации направлены на то, чтобы сделать избирательный процесс максимально открытым и прозрачным», — отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Голосование в Ярославской области пройдет в двух одномандатных избирательных округах: Ярославском (194) и Ростовском (195). В первом зарегистрировано около 525 тысяч избирателей, во втором — более 511 тысяч человек. Для проведения голосования планируется использовать 1764 стационарных ящика, 2488 — переносных ящиков и 301 комплекс обработки избирательных бюллетеней, 15 из которых будут находиться в резерве.

В организации выборов участвуют 26 территориальных избирательных комиссий, в составы которых входят 310 человек. В регионе также насчитывается 850 участковых избирательных комиссий общей численностью около 9 тысяч человек, а также 27 временных участковых избирательных комиссий с числом избирателей 7344 и количеством членов от трех до девяти. Девять таких комиссий будет создано в 195-м округе, 18 — в 194-м.

В единый день голосования в Ярославской области также будут избраны 19 депутатов представительных органов поселений и главы Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района и Веретейского сельского поселения Некоузского района (досрочно).