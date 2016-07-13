Ереван, 13 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. После совершения 100-километрового марша на высокогорный полигон Алагяз подразделения российской военной базы, дислоцированной в Республике Армения, в рамках основного этапа тактического учения, перешли к обороне в условиях высокогорья.

Минобороны РФ

В ходе практических действий мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения отрабатывают вопросы организации системы огня управления и взаимодействия с армейской авиацией при подготовке обороны и отражении атак условного противника, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Летчики армейской авиации впервые после перебазирования с Ростовского военного аэродрома выполнят в высокогорной местности условные учебные пуски ракет и бомбометание по наземным целям условного противника на полигоне Алагяз.

Наблюдение за ходом ведения оборонительного боя и выполнением боевых стрельб из всех видов оружия в ночное время ведется с применением современных комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Наводчик-2», «Орлан-10» и «Тахион», в режиме реального времени передающих фото‑ и видеоинформацию в штаб руководства учением.

Тактическое учение продлится до 16 июля. На учение привлечен весь личный состав соединения, бронетанковая, автомобильная и специальная военная техника, истребительная и армейская авиация, а также средства противовоздушной обороны.