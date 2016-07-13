Чебоксары, 13 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии четыре человека получили ранения при реконструкции здания магазина в Новочебоксарске. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Пресс-служба СУСК по Чувашии Рухнувшая стена в здании бывшего магазина в Новочебоксарске

ЧП произошло 12 июля около 16:00 часов во время реконструкции помещения здания бывшего магазина. «В ходе ремонта часть демонтируемой пятиметровой кирпичной перегородки упала на четверых вольнонаемных рабочих в возрасте от 18-ти до 53-х лет. В результате 18-летнему парню был причинен перелом позвоночника, остальные получили различные травмы», — сказал Олег Дмитриев.

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, они были наняты подрядной организацией без надлежащего оформления с ними трудовых отношений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к ЧП. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе проверки будет изучено, соответствовали ли рабочие места требованиям техники безопасности, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты. Также будет дана правовая оценка вопросам соблюдения требований закона об охране труда на объекте.

По данным управления, в 2015 году следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 16 уголовных дел по фактам производственных травм (в 2014 году — 28), в январе-апреле 2016 года — три дела.

Наиболее травмоопасной в 2015 году была сфера строительства — возбуждено 8 уголовных дел (в 2014 году — 10 уголовных дел). Еще по четыре уголовных дела возбуждено в сферах промышленного производства (в 2014 году — 14) и сельского хозяйства. К уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при производстве различных видов работ привлечено восемь работодателей.

Как показывает анализ следственной практики, основными причинами производственного травматизма являются недостаточный контроль либо его отсутствие со стороны ответственных лиц, непредоставление необходимых средств индивидуальной защиты либо рабочего места, не отвечающего требованиям безопасности, работа на неисправном оборудовании (в том числе с истекшим нормативным сроком службы), допуск подчинённых к работе в состоянии алкогольного опьянения.