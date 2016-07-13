Уфа, 13 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Шаранском районе Башкирии от удара молнии погибли двое людей (супружеская пара), передает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Трагедия произошла накануне, 12 июля, в деревне Тимирово.

«Местный житель Альфред Хабибуллин вместе со своей женой Ольгой пошли косить лесную траву, — отметил источник. — Примерно в 10:30 (местное время) они позвонили матери и сообщили, что начался дождь, и они укрылись под деревом».

По данным телеканала, в разгар бури одна из молний попала в дерево, в результате молодые люди погибли на месте.

Точную причину смерти супругов, у которых остались трое несовершеннолетних детей, установят судмедэксперты.