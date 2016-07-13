Степанакерт, 13 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. ВВС Азербайджана с 08:26 часов 13 июля начали учебно-тренировочные полеты в непосредственной близости от линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой.

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Как сообщает пресс-служба минобороны НКР, полеты осуществляются в глубине 30 км на юго-восточном направлении. По положению на 11 часов, в полетах участвуют 12 самолетов и 41 вертолет.

Согласно сообщению, радиолокационные, огневые и наблюдательные системы ПВО Карабаха контролируют полеты азербайджанской авиации.

Также сообщается, что в ночь на 13 июля на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня 26 раз, произведя более 250 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра. А на северо-восточном направлении (Мартакерт) азербайджанская сторона применила 60-миллиметровый миномет (2 снаряда).

«Передовые части Армии обороны Карабаха придерживались режима прекращения огня и продолжали уверенно нести боевое дежурство», — говорится в сообщении.

После возобновления переговоров о мирном урегулировании карабахского вопроса в Вене 16 мая, на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана соблюдается относительное затишье.