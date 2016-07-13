Москва, 13 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Отечественная валюта дала понять, что является «опережающим показателем» движения нефти в последние пару дней, считает аналитик Dominion Fx Юрий Винтер. Рост нефти на 4,8% 12 июляпривёл рубль к росту на 0,48% к доллару. Фактически отечественная валюта стояла при падении нефти, а на прошлой торговой сессии была в стороне при росте цен на «чёрное золото».

Павел Андрющенко Деревянный рубль

«В целом техническая картина в рубле прежняя. Валютная пара USD/RUB добралась в район 63, где продолжит консолидироваться. Фактически в паре сейчас происходит усиление консолидации, однако разрядиться сильным движением, возможно, не удастся. Играет летний фактор», — пояснил Винтер.

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«Все внятные тренды, вероятно, будут формироваться с началом осени. Вместе с тем допускаются локальные пробои поддержки пары USD/RUB», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 июля, курс доллара расчетами «завтра» по данным на 10:00 мск рос на 18 копеек — до 64,07 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 70,88 рубля на фоне падения цены на нефть, следует из данных Московской биржи. Нефть марки Brent снизилась на 1,26% — до 47,86 доллара за баррель.