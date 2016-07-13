Ярославль, 13 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославской области по итогам первого полугодия зарегистрировано 10,4 тысячи преступлений, что на 5,4% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

УМВД России по Ярославской области

Согласно статистике в январе-июне в регионе стало меньше убийств, изнасилований, разбоев и грабежей. В целом зафиксировано снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений — 6,3% (с 2342 до 2195). Зато каждым вторым преступлением является кража — более 5 тысяч таких деяний зарегистрировано в прошедшем полугодии, и их количество возросло по сравнению с январем-июнем 2015 года на 1,3%. Также почти в два раза участились факты мошенничества и вдвое — хулиганства.

Среди лиц, совершивших правонарушения, стало меньше несовершеннолетних (190) и женщин (641), зато чаще нарушать закон стали учащиеся, студенты (254) и безработные (123).

На 13,7% выросло число граждан, совершивших преступные деяния в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, рецидив допустили почти 2,5 тысячи человек, что на 8% больше, чем в прошлом году.

При этом начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, подводя итоги полугодия, отметил, что приоритетным направлением деятельности ярославской полиции является профилактическая работа.