Йошкар-Ола, 13 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Медведевском районе Марий Эл на автодороге Руэм — Яныково произошло столкновение пассажирского рейсового микроавтобуса и битумовоза. Автобус двигался по маршруту №24 из поселка Руэм, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

По данным ведомства, после ДТП в больницу доставлены девять человек.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты аварийно-спасательных служб. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

По информации управления МЧС по республике, для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались 4 человека и одна единица техники.