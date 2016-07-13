Ярославль, 13 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Власти Гомельской области в Белоруссии ввели ограничения на ввоз товаров из Ярославской области. Информация об этом содержится на сайте ГУ Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди прочих российских товаров под запрет попали приправа «Хмели-сунели», которую делают в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района и туалетная бумага из Семибратово Ярославской области.

Бумага туалетная многослойная, ароматизированная, «сладкий classic аромат» не понравилась белорусскоому потребнадзору, потому что «не соответствует установленным требованиям безопасности по внешнему виду водной вытяжки (окрашивание в светло-розовый цвет)»

Ярославские «хмели-сунели», по данным гомельских властей, якобы имеют признаки плесени.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Поречского консервного завода Ярославской области (выпустившего запрещенную в Белоруссии приправу) Андрей Кисельников, это не первый случай препонов со стороны белорусских властей в отношении продукции его предприятия.«Я бы сказал, это придирки. Это ответная реакция на усиление российского контроля над белорусской продукцией. Дело в том, что «запрещенные» в Белоруссии приправы мы потом отдавали нашим государственным проверяющим специалистам и они никаких дефектов не находили», — рассказал исполнительный директор предприятия Андрей Кисельников.

Все 13 случаев продажи товаров попавших под запрет были выявлены Государственным санитарным надзором Гомельской области в ходе проведения надзорных мероприятий торговых объектов в июне 2016 года и признаны нарушающими требования безопасности.

«По всем выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности, госсаннадзором Гомельской области приняты исчерпывающие меры по изъятию ее из реализации и недопущению дальнейшего оборота», — говорится на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.