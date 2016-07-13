Вологда, 13 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. На 34 места в областном парламенте пока претендует более 500 человек. Реальное число кандидатов будет значительно меньше, пояснили ИА REGNUM в облизбиркоме. От сбора подписей в свою поддержку освобождены представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока». Представители этих партий обязаны в пятидневный срок предоставить полный пакет документов в территориальные комиссии. Претенденты от других политических партий должны предоставить подписи избирателей в свою поддержку. Чтобы установить их подлинность потребуется несколько дней. После этого, в конце июля станет известен точный список кандидатов.

Лучшим из лучших мандат депутата вручает народ!

Большинство в областном парламенте снова будет у «Единой России». Партия представлена 85 фамилиями в списке, также представители партии участвуют в выборах по всем 17 одномандатным округам. Из числа действующих депутатов в новый состав парламента могут попасть 12 человек: Георгий Шевцов, Владимир Буланов, Станислав Березин, Марина Денисова, Денис Долженко, Роман Заварин, Евгений Иванов, Татьяна Никитина, Сергей Пахарев, Михаил Ставровский, Николай Шамурин и Людмила Ячеистова.

Вторым по численности должно стать представительство КПРФ. В предварительном списке 73 фамилии. Также коммунисты участвуют в выборах по 17 одномандатным округам. Из троих действующих депутатов в выборах будут участвовать Александр Морозов и Михаил Селин.

У Коммунистов России в выборах участвуют 54 кандидата по партийному списку и еще 14 — по одномандатным округам. В действующем парламенте партия не имела своего представительства.

В списке ЛДПР 62 человека и 16 одномандатников. В ЗСО у ЛДПР было три мандата, двое из депутатов — Антон Гримов и Андрей Ермаков вновь участвуют в выборах, а Дмитрий Башкирцев отказался.

«Справедливая Россия» выставила на выборах 75 «списочников» и 17 одномандатников. Из нынешних депутатов в списках пятеро: Виктор Вавилов, Маргарита Савоськина, Александр Калябин, Виктор Леухин, Александр Тельтевской.

Также в борьбу за места в парламенте намерены включится «Российская партия пенсионеров за справедливость», выставившая 54 человека по партийным спискам и 6 одномандатников. Партия «Яблоко», выставила 79 «списочников» и 15 одномандатников.

Самым малочисленным на выборах будет представительство партии «Великое Отечество» — шесть человек.

Выборы в Законодательное собрание области состоятся 18 сентября. 17 депутатов будут выбраны в одномандатных округах, еще 17 по партийным спискам.