Махачкала, 13 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Группа офицеров из главного управления охраны безопасности дорожного движения МВД России направлена в Дагестан для расследования причин крупного ДТП, в котором погибли 9 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир ЧПаев Полиция России

«Сотрудники ГУОБДД МВД России направлены в Дагестан для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств столкновения прицепа грузовика КамАЗ с пассажирским автобусом», — уточнила она.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 июля на федеральной автодороге Махачкала — Астрахань пассажирский автобус, следовавший из Анапы в Дербент, столкнулся с прицепом КамАЗа. ДТП произошло у населенного пункта Таловка. По последним данным, жертвами аварии стали 9 человек.

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