Красноярск, 13 июля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Прокуратура города Красноярска озаботилась проблемами инвалидов. С привлечением прокуроров районов города она провела плановую проверку соблюдения требований законодательства, обеспечивающего беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

«На территории города Красноярска проживает 62 936 инвалидов, из которых 918 инвалидов-колясочников. Анализ результатов прокурорской проверки свидетельствует о массовых нарушениях законодательства, направленного на формирование безбарьерной среды для инвалидов, на свободный доступ к объектам социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении прокуратуры.

Работа городской администрации в этом направлении по итогам проверки была признана недостаточной. Чиновникам были вынесены представления с требованием устранить выявленные замечания. В частности, было выявлено, что органы местного самоуправления и организации города далеко не всегда обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов к учреждениям здравоохранения, образования, помещениям аптек, почтовых отделений, банков.

«Общественный пассажирский транспорт, как правило, не оборудован специальными устройствами и приспособлениями. Оборудование улично-дорожной сети также не обеспечивает безопасность и доступность для инвалидов. На стоянках автотранспортных средств зачастую не имеется выделенных парковочных мест, в том числе около учреждений здравоохранения, предприятий торговли, сферы услуг», — отмечают в прокуратуре.

Только на территории Ленинского района сотрудники прокуратуры нашли 50 остановок общественного транспорта, в которых отсутствуют пандусы, поручни или специальные приспособления, необходимые инвалидам для посадки в автобус.

Как сообщила ИА REGNUM первый заместитель прокурора города Красноярска Татьяна Костенко, при обустройстве городской инфраструктуры также не учитываются потребности людей с колясками и беременных женщин. «Люди с колясками с детьми тоже относятся по закону к маломобильным группам населения, как и беременные женщины», — пояснила она.

По словам Костенко, у каждого из выборочно проверенных городских автоперевозчиков были выявлены нарушения в плане социальной защиты инвалидов. «Напольные приспособления для опускания у них находятся либо в неисправном состоянии, либо вовсе отсутствуют. Они должны подъехать четко к остановке, к месту где можно опустить инвалидную коляску, опустить это низкопольное приспособление», — подчеркнула она.

Нарушением прав инвалидов является отсутствие пандусов в учреждениях. В ходе проверки было найдено 26 таких учреждений, включая аптеки, почтовые и банковские отделения, учреждения образования.

Собеседница ИА REGNUM рассказала, что по итогам проведенной проверки прокурорами внесено 64 представления об устранении нарушений. «Представления вынесены работникам администрации, муниципальных учреждений, ответственных за эту работу», — сообщила она.

Органы местного самоуправления обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии со статьей 15 закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Раньше заботу об инвалидах брали на себя близкие и просто окружающие люди: они помогали подняться по лестнице, забраться в общественный транспорт, перейти улицу. Однако в ситуации ослабления социальных связей, сегментации общества, ростом индивидуализма человеческую взаимовыручку призваны заменить специальные приспособления.